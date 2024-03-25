كتائب الأقصى تبث صور استهداف ناقلة جند إسرائيلية في طولكرم (شاهد)

أكد البيان إصابة من بداخل ناقلة الجند

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الاثنين، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية شمال شرق مدينة طولكرم.

وقالت في بيان إن ” مقاتلي كتائب شهداء الأقصى يستهدفون ناقلة جند صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في بلدة قفين شمال شرق مدينة طولكرم”.

وأكد البيان إصابة من بداخل ناقلة الجند في الحادثة التي وقعت الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 450 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل ترد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية على التصعيد الإسرائيلي، وتنصب كمائن لهم، كما حدثت عمليات فردية استهدفت مقرات للجنود.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.