الآلاف يهتفون لفلسطين خلال حفل إفطار “المطرية” بالقاهرة (فيديو)

شهد حي المطرية أحد أكبر مناطق العاصمة المصرية القاهرة، مساء الاثنين، “أضخم” إفطار رمضاني، إذ اجتمع على موائد هذا الإفطار نحو 10 آلاف صائم، بحسب تقديرات غير رسمية.

ومنذ نحو 10 سنوات، تعرف مصر “إفطار المطرية” وتجتمع على موائده التي يجهزها أهالي المنطقة، آلاف من الصائمين، وذلك منتصف شهر رمضان من كل عام.

وشهد حفل الإفطار تضامنا لافتا من المشاركين مع الشعب الفلسطيني، إذ هتفوا “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

وامتد إفطار المطرية على 7 شوارع كاملة، تعج بضيوف موائد شهر رمضان المعظم، والذين بدؤوا التوافد منذ عصر الاثنين، حرصا على هذه العادة.

وبين طعام شهي ومتنوع من لحم وأرز وعصائر مرطبة وحلويات، تناول آلاف الصائمين إفطارهم على تلك الموائد التي يتم إعدادها في مطبخ كبير بعزبة حمادة بالمطرية التي تحتضن الإفطار.

ووفق صحيفة اليوم السابع المصرية الخاصة، “اتسعت المائدة الرمضانية لما يقرب من 10 آلاف صائم”.

ويهدف أهالي المنطقة إلى “تحقيق رقم قياسي لأطول مائدة رمضانية تشهدها مصر”، بحسب المصدر ذاته.

وشهدت منطقة الإفطار أجواء رمضانية، من شوارع تملؤها زينة شهر رمضان، وحضور شبابي يردد أغاني تشيد بالمطرية وإفطارها الشهير، الذي لا ينقطع منذ 10 سنوات.