“الاحتلال إذ يقتل الرسول”.. قصة استشهاد الشاب جمال أبو العلا عبر تقنية الذكاء الاصطناعي (فيديو)

عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، تروي حكاية متخيلة على لسان الشهيد جمال أبو العلا، قصة استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أرسلته مكبلا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، لمطالبة الموجودين به بإخلائه.

وظهر جمال الدين أبو العلا في مقطع فيديو منتصف فبراير/شباط الماضي، وهو مكبل اليدين وبدت عليه آثار التعذيب بعد أن اعتقله الاحتلال، وأرسله إلى مجمع ناصر ليطلب ممن يقيم فيه إخلاءه فورا.

وذكر شهود عيان أن الشاب الذي وضعت قوات الاحتلال عصابة صفراء على رأسه لتمييزه، عاد إلى قوات الاحتلال بعد إيصال الرسالة إلى النازحين داخل المستشفى، لكن الجنود قاموا بإعدامه بثلاث رصاصات.

تقول الحكاية على لسان بطلها الشهيد: