الخارجية القطرية تكشف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن المباحثات الفنية لا تزال جارية بين الأطراف ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدوحة لا ترى أي انعكاس سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات الجارية في الدوحة حاليا.

وجدد ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

ونفى انسحاب الوفد الإسرائيلي من المفاوضات، مؤكدا أن جزءا منه لا يزال في الدوحة.

ووصف الأنصاري الحرب على غزة بأنها “تجاوزت أي حدود معقولة خاصة مع تدهور الوضع الإنساني وزيادة انتهاك حقوق الإنسان”. وأعلن أن وزيرة التعاون الدولي لولوة الخاطر ستصل اليوم إلى مدينة العريش لإيصال حزمة مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح الأنصاري أن بلاده تؤمن بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدا الالتزام بدعم جميع وكالات الأمم المتحدة. كما دعا إلى إلغاء القرار الإسرائيلي بمنع الأونروا من إيصال الغذاء إلى شمال غزة.

وأعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها التي قدمته في 14 مارس/آذار الجاري، المتمثل بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتبادل حقيقي للأسرى.

واتهمت الحركة، إسرائيل بأن “ردها لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا (المتمثلة) بوقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى”.

وجدّدت الحركة “التأكيد على أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته المتطرّفة، يتحملون المسؤولية كاملة عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن”.

وخلال الأيام الماضية شهدت الدوحة جولات من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، ويلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة نظرا لرفض حماس الكشف عن الرقم “دون ثمن باهظ”.

وبينما يتحدث إعلام عبري عن 240 إلى 253 أسيرا إسرائيليا، بينهم 3 تم تحريرهم و105 أفرجت عنهم “حماس” خلال صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.