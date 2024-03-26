السودان.. وفاة 561 طفلا خلال 11 شهرا بسبب نقص الغذاء في دارفور

أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان وفاة 561 طفلا بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية داخل مخيمات النازحين خلال 11 شهرا بمعدل 17 وفاة يوميا.

وقال آدم رجال، الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور في بيان، الاثنين، إن أكثر من مليون طفل بمعسكرات النزوح يعانون سوء التغذية الحاد.

وأعلن آدم وصول مخيمات النزوح بإقليم دارفور إلى مرحلة “المجاعة من الدرجة الأولى” بسبب سوء التغذية وشح المواد الغذائية الرئيسية والنقص الكبير في الغذاء المتكامل وسط انهيار تام للوضع الصحي وشح الأدوية المنقذة للحياة وتوقف مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار إلى وجود نحو 6 ملايين نازح في المخيمات يحتاجون إلى الغذاء بشكل عاجل، داعيا مجلس الأمن الدولي للضغط على طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل والعودة إلى التفاوض. وطالب المنظمات العاملة في المجال الإنساني بضرورة توفير المواد الغذائية للنازحين الذين يواجهون الموت جوعا.

توقعات بوفاة آلاف الأطفال بالسودان

وفي وقت سابق، حذرت المسؤولة في الأمم المتحدة إيديم وسورنو من أن السودان يواجه “إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة”، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.

وقالت نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن “شركاؤنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة نحو 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة”، مشيرة أيضا إلى خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة من الخدمة.

مقتل وإصابة مدنيين في الحصاحيصا

في سياق متصل، أعلنت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء اقتحام قوات الدعم السريع قرية “مناقزا الحلاويين” بغرض النهب والسلب.

وقالت لجان الحصاحيصا في بيان إن “قوات الدعم السريع تستميت في حربها” ضد مواطني ولاية الجزيرة خاصة وأن سكان القرية الريفية من المزارعين البسطاء.

وأدى القتال منذ 15 إبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

وبسبب الحرب يواجه نحو 18 مليون سوداني خطر المجاعة، أي بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعاني 730 ألف طفل سوء التغذية الحاد.