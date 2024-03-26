جيش الاحتلال يعلن اغتيال مروان عيسى (فيديو)

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، مساء الثلاثاء، اغتيال مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وقال هاغاري في مؤتمر صحفي “فحصنا كل المعلومات الاستخبارية، وتوصلنا إلى يقين بناء عليه ننشر أن مروان عيسى قُتل في الهجمة التي قمنا بشنها قبل نحو أسبوعين مع القيادي بحماس غازي أبو طماعة”.

وأضاف هاغاري “عيسى هو نائب محمد الضيف ومن مخططي هجمة 7 أكتوبر، بينما أبو طماعة هو قائد ألوية المركز في حماس، واليوم هو مسؤول عن تصنيع الأسلحة في حماس”، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال نفذ عملية الاغتيال في هجمة دقيقة بناء على معلومات مشتركة بين الاستخبارات العسكرية والشاباك.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنهم اعتقلوا أكثر من 500 شخص، بينهم رضوان يونس طافش المسؤول بوحدة تصنيع الصواريخ، وبكر أحمد بكر وهو مسؤول في الأمن الخاص التابع لحماس، وهاشم محمد حسن البطش المسؤول عن ملف الأموال في الجهاد الإسلامي، على حد زعمه.

ومروان عيسى هو نائب القائد العام لكتائب القسام وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويُعَد الرجل الثاني في الجناح العسكري، وخلال هذه الحرب كانت إسرائيل تضعه مع الضيف ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافها.