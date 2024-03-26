رئيس كولومبيا: القصة ذاتها بين هيروشيما الأمس وغزة اليوم

شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي، بمدينة هيروشيما بعد إلقاء الولايات المتحدة عليها قنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية.

وعطفًا على خبر يفيد بموت فلسطينيين جوعًا في غزة، علق بيترو عبر منصة إكس بالقول “عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر حتى من هيروشيما، مات أكثر من 32 ألف شخص في قصف غزة. القصة ذاتها”.

ولفت بيترو إلى الدمار الذي لحق بغزة، واتهم الدول الكبرى باستخدام القوة العسكرية المفرطة وغير الواعية من أجل فرض إرادتها على الإنسانية جمعاء.

دعوة لقطع العلاقات مع إسرائيل

وفي منشور سابق، دعا الرئيس الكولومبي، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، قائلاً “وأخيرًا، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة. إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة”.

وطالب أيضا “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية”.

Por fin sale del Consejo de Naciones Unidas una resolución de alto al fuego en Gaza por unanimidad. Invito a las naciones del mundo a que si Israel rompe este cese al fuego se rompan relaciones diplomáticas con ese país. https://t.co/2QlPrEmNCM — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2024

ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وصوتت 14 دولة لصالح القرار، الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 32 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 72 ألف جريح، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية، وأجبرت نحو مليون ونصف المليون من أهل غزة على النزوح من منازلهم إلى رفح جنوب القطاع.