رشقة صاروخية على عسقلان وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة (فيديو)

دوت صفارات الإنذار، مساء الاثنين، في مدينة عسقلان المحتلة وعدد من مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق رشقة صاروخية من القطاع، تبنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- الإعلان عنها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “جرى تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وغلاف غزة” دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة “للمرة الثالثة اليوم بعد أسدود وسديروت، الآن صفارات الإنذار تدوي أيضًا في (مستوطنة) زيكيم (بغلاف غزة) وعسقلان”.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إنه جرى اعتراض صاروخ في سماء عسقلان دون رصد سقوط صواريخ أخرى أو وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصف مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية ردًّا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ولم تتمكن إسرائيل التي يشن جيشها حربًا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من تحييد القدرات الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أخضع إسرائيل في سابقة منذ عام 1948 للمثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.