شاهد: القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بعبوة شواظ

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة للاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وتركزت المشاهد التي بثتها الكتائب، مساء الثلاثاء، في شمال غزة حيث يكثف جيش الاحتلال من وجود آلياته وتوغله البري وقصفه الجوي، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمارسه منذ بدء الحرب.

وفي مقطع فيديو، وثقت “القسام” رصدها لدبابات إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي شمالي غزة، كما وثقت استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شواظ في محيط المستشفى.

وصباح اليوم أيضًا، نشرت الكتائب مشاهد قالت إنها لعملية نفذتها قبل يومين، لاستهداف دبابة ميركافا وجرافة بقذيفتين من نوع “الياسين 105” شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، اقتحام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة والتوغل في محيطه، وقصف وحرق منازل المواطنين في المنطقة، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.