عضو بـ”السيادة” السوداني: الجيش لن يكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين (فيديو)

“الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا له”

قال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش إبراهيم جابر، خلال مخاطبته منسوبي الجيش بمدينة القضارف شرقي السودان، إن القوات المسلحة “لن تكون طرفًا في أي اتفاق مع السياسيين، وهي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بأي رديف”، على حد قوله.

واقترح إبراهيم جابر أن تكون الفترة الانتقالية “بقيادة حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب من يحكمه”.

وأشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن الحرب “مخطط أكبر من الذين خططوا له”، ونوه إلى وجود “تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب”.

ويأتي تصريح جابر بعد يوم من تصريح لعضو مجلس السيادة ياسر العطا قال فيه إنه “لا تفاوض ولا هدنة مع مليشيا الدعم السريع”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربًا خلّفت حوالي 13 ألفًا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.