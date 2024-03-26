أطلق شقيقان من أصول فلسطينية يعيشان في مدينة مالمو بالسويد منتجا خاصا تحت اسم “فلسطين كولا” للمشروبات الغازية.

ولاقى المنتج رواجا كبيرا في أوساط داعمي فلسطين في السويد، لتزامنه مع حملات مقاطعة واسعة لشركات المشروبات الغازية الكبرى.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، قال صاحب الفكرة حسن حسون إن الشركة المنتجة للمشروب استخدمت التصاميم الفلسطينية حيث تتزين العبوة بالكوفية وأغصان شجرة الزيتون ذات الرمزية الخاصة لفلسطين.

ووفق حسون، فإن المنتج الجديد بديل للمشروبات الغازية الكبرى، مضيفا أن فكرته الأساسية هي “مساعدة أهالي غزة من خلال أرباح المنتج، والتسهيل على المستهلكين في إيجاد مشروب غازي يدعم القضية الفلسطينية”.

وأوضح أن الشركة أسست مؤسسة خيرية للتبرع لغزة وخاصة الأطفال من أرباح المنتج، وتديرها محاميات لإرسال الأموال إلى القطاع.

وأشار صاحب فكرة “فلسطين كولا” إلى استخدام الشركة للتراث الفلسطيني في تصميم العبوة، فزينتها بالكوفية الفلسطينية وأغصان شجرة الزيتون.

وحسب حسون، فإن المنتج لاقى رواجا كبيرا في أوساط داعمي فلسطين في السويد، كما شهدت الأسواق السويدية المحلية طلبا كبيرا له.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، برزت حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة علامات تجارية كبرى، محققة تفاعلا كبيرا في أنحاء العالم.