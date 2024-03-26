فيديو جديد للقسام يظهر استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء (شاهد)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويظهر في الفيديو إطلاق أعداد كبيرة من قذائف الهاون في اتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة والتوغل في محيطه، وقصف وحرق منازل المواطنين في المنطقة، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وبالتزامن مع العملية العسكرية في المستشفى ومحيطه، تواصل قوات الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يحاولون النزوح من منازلهم نحو جنوب القطاع أو شرق مدينة غزة، سواء بإطلاق النار من بنايات مرتفعة أو بطائرات “كواد كابتر” المسيّرة الصغيرة الحجم.

وازداد توسع قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء ليمتد إلى تخوم مخيم “الشاطئ” غرب غزة، في محاولة لاعتقال فلسطينيين. كما تستمر عمليات تجريف واسعة في محيط مستشفى الشفاء.

وقصف جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية منزلين يعودان لعائلتي “شيخة” و”أبو حصيرة”، مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين داخلهما، وقد عجزت الطواقم الطبية عن انتشالهم.

ومنذ تسعة أيام، يعاني أهالي محيط مجمع الشفاء من نقص في إمدادات الطعام والمياه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة.

والاثنين، اعترف الجيش الإسرائيلي باعتقاله 500 فلسطيني من منطقة مجمع الشفاء الطبي، منذ بداية اقتحامه في 18 مارس/آذار الجاري.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره مدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.