قوات الأمن الأردنية تفرق بالقوة متظاهرين حاولوا الاقتراب من السفارة الإسرائيلية (فيديو)

شارك آلاف الأردنيين، مساء الاثنين، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وأقيمت الوقفة بعد صلاة التراويح في الساحة المقابلة لمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.

وشهدت الفعالية هتافات ضد إسرائيل وتدافعا بين قوات الأمن ومشاركين حاولوا تجاوز مكان إقامة الفعالية إلى نقطة قريبة من سفارة إسرائيل. وفرقت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة.

وأظهر فيديو قوات الأمن وهي تطارد المشاركين في المظاهرة لإجبارهم على التفرق.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.