“يجب إنهاء الحرب”.. ترمب يخاطب الإسرائيليين ويوجه انتقادات حادة إلى بايدن

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة اسرائيلية نُشرت الاثنين، من أن إسرائيل تفقد “الكثير من التأييد” بسبب حربها في غزة، ودعاها إلى إنهاء الحرب.

وقال ترمب، وفقًا لما نشرته صحيفة (إسرائيل هيوم) “عليكم أن تنجزوا الحرب. أن تنهوها. يجب أن تنتهوا منها”.

وأضاف “أقول إن على إسرائيل أن تكون حذرة للغاية لأنكم تخسرون تأييد قسم كبير من العالم، تخسرون الكثير من التأييد. يجب إنهاء الحرب وإنجاز المهمة”.

وعندما سئل عن كيف كان سيكون رده على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال ترمب للصحيفة “كنت سأرد بالطريقة نفسها التي ردت بها إسرائيل إلى حد كبير”.

لكنه أعرب عن قلقه بشأن الانطباع أو الصورة العامة التي تخلفها الحرب، التي حولت فيها الضربات الإسرائيلية قطاع غزة في معظمه إلى أنقاض.

مشاهد الدمار في غزة

وانتقد ترمب، الذي ضمن أخيرًا ترشحه لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري، مشاهد الدمار التي تبثها إسرائيل الرسمية بما في ذلك تدمير المباني بقطاع غزة.

وقال “كل ليلة أرى مباني تسقط على الناس، وقيل إن هذه المشاهد قدمتها تل أبيب من خلال وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأنا أقول: لماذا يقدمون هذا؟ إنها صورة سيئة. افعلوا ما يجب عليكم القيام به، لكن لا ينبغي للناس أن يروا ذلك”.

وأضاف أن إسرائيل “أرادت إظهار أنها صلبة، لكن في بعض الأحيان لا ينبغي القيام بذلك”.

وجاءت تصريحات ترمب، المرشح الجمهوري لمنافسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، في اليوم الذي امتنعت فيه واشنطن عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

انتقادات حادة لبايدن

وخلال المقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية، شن ترمب هجومًا حادًّا على بايدن، ووصفه بأنه “رئيس غير كفء، وهو أسوأ رئيس عرفته الولايات المتحدة على الإطلاق”.

وقال “إيران على بُعد 35 يومًا من القنبلة النووية، إنه أسوأ رئيس عرفته بلادنا على الإطلاق، ومن المحزن جدًّا أن أرى ما يحدث في إسرائيل وأوكرانيا وأماكن أخرى”.

وشدّد ترمب في المقابلة على الخطوات العديدة التي اتخذها خلال رئاسته في الأعوام بين 2017 و2021 من أجل إسرائيل، ومنها اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن أكثر من 32200 شهيد معظمهم أطفال ونساء، ونحو 74500 مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية الأساسية للقطاع.