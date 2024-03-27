القسام تعيد نشر تسجيل صوتي لقائدها محمد الضيف (استمع)

أعادت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، مساء الأربعاء، بث جزء من الرسالة الصوتية لقائدها العام محمد الضيف لإطلاق عملية “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

واختارت القسام، من بين رسالة صوتية مدتها نحو 7 دقائق، 36 ثانية فقط، وفيها يناشد الضيف “الأمة العربية والإسلامية بالزحف نحو فلسطين والمساهمة في تحريرها من الاحتلال”.

وقال الضيف في المقطع الذي أعيد بثه، الأربعاء “يا أهلنا في الأردن ولبنان، وفي مصر والجزائر، والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وإندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي.. ابدأوا بالزحف اليوم الآن، وليس غداً، نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودًا ولا أنظمة ولا قيودًا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى”.

وتلى القائد العام لكتائب القسام الآية 41 من سورة التوبة “انفروا خفافًا وثقالًا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى وما تبعها من حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 107 ألف فلسطيني، انطلقت مظاهرات حاشدة في بلدان وعواصم عربية وعالمية عدة، كما تضامنت فصائل المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن مع المقاومة في غزة عبر قصفها لأهداف إسرائيلية.