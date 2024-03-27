تعرّف إلى مروان عيسى.. رجل الظل والقائد الثاني في كتائب القسام

أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، بعد 172 يومًا من حربها المدمرة على قطاع غزة، اغتيال مروان عيسى، الرجل الثاني في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد قائدها العام محمد الضيف.

ومنذ شن إسرائيل عدوانها على غزة قبل نحو 6 أشهر، وضعت مروان عيسى مع محمد الضيف ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافها.

من هو مروان عيسى؟

وُلد مروان عبد الكريم عيسى -المكنى أبا البراء- عام 1965 في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، حيث هُجّرت عائلته من قرية بيت طيما بمدينة المجدل إبان النكبة عام 1948.

انتمى عيسى إلى جماعة الإخوان المسلمين في شبابه، وكان من هواياته لعب كرة السلة التي برز فيها وكان يلقب “كوماندوز فلسطين”، لكن ذلك لم يستمر طويلًا إذ اعتقله الاحتلال عام 1987 بتهمة الانضمام إلى حركة حماس، واعتقلته السلطة الفلسطينية عام 1997.

كتائب القسام

وحينما خرج عيسى من سجون السلطة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وكان لا يزال عمره 19 عامًا، التحق بكتائب القسام.

ومنذ ذلك الحين، تدرّج عيسى في المناصب صعودًا حتى أصبح من أهم القادة الذين يقررون ويخططون للعلميات والمعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أدى دورًا مهمًّا في انتقال كتائب القسام من مجرد خلايا نصف عسكرية إلى وحدات وألوية طبقًا لهرم عسكري واضح.

وأصبح عيسى بعد دوره البارز في القسام ملاحقًا من إسرائيل التي أدرجت اسمه ضمن أبرز المطلوبين للاغتيال، وحاولت اغتياله خلال اجتماع هيئة الأركان عام 2006 مع الضيف وقادة الصف الأول في كتائب القسام، لكنه خرج منها مصابًا، كما دمرت مقاتلات حربية إسرائيلية منزله مرتين خلال العدوان على غزة عامي 2014 و2021.

وخلال استهداف منزله، استشهد أخوه وائل، كما توفي ابنه براء عام 2009 الذي كان يبلغ من العمر 9 سنوات والمصاب بفشل كلوي، وذلك بعد منعه من السفر للعلاج خارج غزة.

وفي مارس/آذار 2023، حذر مروان عيسى في تصريحات لقناة الأقصى المحلية من “زلزال يضرب المنطقة” في حال المساس بالمسجد الأقصى، وقال إن إسرائيل “أنهت اتفاقية أوسلو، والأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث”، وهو ما حدث بعد أشهر قليلة حين أعلنت حماس بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.