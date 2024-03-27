رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقودنا من سيئ إلى أسوأ

شن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه يقود إسرائيل من سيئ إلى أسوأ.

وأطلق حالوتس هجومه خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية (خاصة) مساء أمس الثلاثاء، في وقت تواصل فيه تل أبيب حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال حالوتس “إنه (نتنياهو) مسؤول، ولا أعرف دولة في العالم لا يقوم فيها رئيس وزراء بعد شيء كهذا (هجمات 7 أكتوبر) بتسلق أطول برج والقفز منه”.

وفي ذلك اليوم، شنت حركة حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة، ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.

وأضاف حالوتس “نتنياهو يرفض الاعتراف بهذا، ففي تقويمه السنوي لا يوجد 7 أكتوبر، لديه 6 و8، وفي 8 بدأت الحرب وهو يقاتل، لكن هذا الرجل لا يقاتل، وهو يقودنا من سيئ إلى أسوأ”.

القناة 13العبرية : رئيس الأركان السابق دان حالوتس : "لا أعرف دولة في العالم لا يصعد فيها رئيس الوزراء بعد شيء كهذا أعلى برج ويقفز". pic.twitter.com/5EtqLRC9mz — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) March 26, 2024

ستطيح نتنياهو

وسبق أن دعا حالوتس -مع شخصيات إسرائيلية أخرى- نتنياهو إلى التنحي من منصبه، معلنين أنه يخدم مصالحه السياسية الشخصية.

بينما يرفض نتنياهو، وهو رئيس الوزراء الأطول بقاء بالسلطة في إسرائيل، تحمُّل أي مسؤولية عن هجمات 7 أكتوبر، ويعارض إجراء انتخابات مبكرة.

وتتصاعد ترجيحات في إسرائيل بأن نتائج تحقيقات بشأن الفشل في مواجهة هجمات حماس وسير الحرب على غزة، ستطيح قيادات سياسية وعسكرية ومخابراتية في مقدمتها نتنياهو.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.