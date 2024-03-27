شاهد: سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء
بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة للاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي قطاع غزة.
وقالت السرايا إن المشاهد، التي بثتها اليوم الأربعاء، هي لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بالإضافة “لاشتباكات ضارية” في محيط مجمع الشفاء الطبي.
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كما أعلنت سرايا القدس في بيان منفصل، قصفها لتجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي عيار الـ(60).
وتركزت المعارك بين المقاومة الفلسطينية بمختلف الفصائل العسكرية والقوات الإسرائيلية على مدار اليومين الماضيين في محيط مجمع الشفاء الطبي، حيث يواصل الاحتلال اقتحامه للمستشفى لليوم العاشر على التوالي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.