سياسة|قطاع غزة

شاهد: سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية في محيط مجمع الشفاء
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27/3/2024-|آخر تحديث: 27/3/202408:50 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة للاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن المشاهد، التي بثتها اليوم الأربعاء، هي لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بالإضافة “لاشتباكات ضارية” في محيط مجمع الشفاء الطبي.

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كما أعلنت سرايا القدس في بيان منفصل، قصفها لتجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون النظامي عيار الـ(60).

وتركزت المعارك بين المقاومة الفلسطينية بمختلف الفصائل العسكرية والقوات الإسرائيلية على مدار اليومين الماضيين في محيط مجمع الشفاء الطبي، حيث يواصل الاحتلال اقتحامه للمستشفى لليوم العاشر على التوالي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر