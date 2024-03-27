“مجزرة الهبارية” في لبنان.. جيش الاحتلال يعلّق والجماعة الإسلامية تطالب بمحاسبة إسرائيل (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، مركزًا للجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد 7 مسعفين وإصابة 4 آخرين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في بيان، إن الغارة استهدفت “إرهابيي الجماعة الإسلامية الذين كانوا يخططون لهجوم على الحدود”.

وأضاف الجيش أن الخطوط العريضة للهجوم الذي كانوا يخططون له غير معروف، و”كان القضاء عليهم في الواقع إحباط الهجوم”.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مركزًا للإسعاف تابعًا للجمعية الطبية، ودمرته بشكل كامل، وهو مركز تابع للجماعة الإسلامية في لبنان.

الجماعة الإسلامية تستنكر

من جهتها طالبت الجماعة الإسلامية في لبنان، الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على “مجزرة الهبارية” باعتبارها “جريمة حرب”.

وقالت الجماعة في بيان “هذه الجريمة النكراء بعهدة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأممية والعربية”، وطالبت “بإدانة مرتكبها ومحاسبته عليها كجريمة حرب”.

وأدانت “العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر الذي استهدف مجموعة من المسعفين يقومون بواجبهم الإنساني في تقديم المساعدات الصحية لأهالي منطقة العرقوب”.

“حزب الله” يرد

وردًا على “مجزرة الهبارية”، أعلن “حزب الله” اللبناني إطلاق عشرات الصواريخ على كريات شمونة القريبة من الحدود، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي، حسبما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وقال الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، إنه قصف “مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وقيادة اللواء ‌‏769 فيها بعشرات الصواريخ، ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ليلًا في بلدة الهبّارية جنوبي لبنان”.

و”تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا، أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي الحدود.