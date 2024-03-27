سياسة|قطاع غزة

مشاهد حصرية للجزيرة تظهر إعدام الاحتلال لمدنيين أثناء محاولتهم العودة لشمال غزة (فيديو)

مشاهد حصرية للجزيرة تظهر قتل إسرائيل لمدنيين أثناء محاولتهم العودة للشمال
مدة الفيديو 12 minutes 36 seconds
27/3/2024-|آخر تحديث: 27/3/202411:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت مشاهد جديدة حصلت عليها الجزيرة عن جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين فلسطينيين كانوا يرفعون الراية البيضاء قبل قتلهم بالرصاص شمالي غزة.

وأظهرت المشاهد مواطنين فلسطينييّن يسيرون في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، معلنين استسلامهم التام عبر رفع الراية البيضاء وعدم حملهم أي سلاح.

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وبينما أُعطي أحدهم الأمان وتوجه نحو القوات الإسرائيلية، اختفى خلف أحد المباني، ولم يعرف مصيره إلا في مشهد تالي ظهر فيه المواطن وهو مقتول وملقي على الأرض.

مواطن يتجه للآليات وآخر يعود للخلف رافعًا الراية البيضاء
مواطن يتجه للآليات وآخر يعود للخلف رافعًا الراية البيضاء (الجزيرة مباشر)

كما أظهرت المشاهد المواطن الآخر وهو يعود حيث جاء بعدما رأى الآليات الإسرائيلية، لكن بالرغم من رفعه الراية البيضاء وسيره عائدًا للخلف، إلا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص عليه وقتلته أيضًا.

رغم رفعه الراية البيضاء عاليًا قتلته القوات الإسرائيلية
رغم رفعه الراية البيضاء عاليًا قتلته القوات الإسرائيلية (الجزيرة مباشر)

ولمحو آثار الجريمة، تقدمت جرافة إسرائيلية وجرفت الجثتين ودفنتهما تحت التراب في المكان.

وتتمركز القوات الإسرائيلية بعرض قطاع غزة، فاصلة شمالي القطاع عن جنوبه، ومطبقة لحصار مشدد على الشمال خاصة، زاعمة أن مقدرات فصائل المقاومة تتركز في مدينة غزة والشمال.

ورغم الحصار المشدد، يحاول سكان من الشمال كانوا قد نزحوا للجنوب، العودة لمنازلهم في مدينة غزة وباقي مناطق الشمال، وهو ما يقابل بالرفض من قبل الاحتلال تارة، وتارة أخرى بالقتل مباشرة دون سابق تحذير أو إنذار.

المصدر : الجزيرة مباشر