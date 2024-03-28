“أمنية حياتي قتلوها”.. فلسطيني يبكي ابنه الشهيد بعد انتظار 18 عامًا (فيديو)

ودّع أب فلسطيني بالدموع ابنه بعد أن استشهد بغارة إسرائيلية استهدفت المنزل الذي يسكن فيه في قطاع غزة.

وقال الأب فهمي عجول، في مقطع “فيديو” متداول، إن بيتهم الذي قُصف يسكن فيه نساء وأطفال فقط، ويقع خلف أحد المستشفيات، لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من قصفه.

وأضاف باكيًا “استشهد ابني نور بعد 18 سنة جالي، هو الولد الوحيد، هل هذا ضرب صواريخ على إسرائيل؟ هل أذاهم؟ أمنية حياتي قتلوها في الحياة، 18 سنة وأنا بستنى فيه الولد هذا، إجالي بعد 3 بنات، لمين نشكي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.