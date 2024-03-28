أوتشا: 1.1 مليون شخص يعانون انعدام الغذاء الشديد بغزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن 1.1 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات.

جاء ذلك في منشور لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين على منصة إكس، لفت فيه إلى المجاعة في غزة.

وأكد المكتب أنه لا بديل عن توزيع المساعدات الغذائية عبر الطرق البرية لتكون كافية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق الشمال بالقطاع.

وأضاف: لكن الحواجز (التي تفرضها إسرائيل) لا تزال قائمة والوقت ينفد، ويواجه أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة انعداما شديدا للأمن الغذائي.

Over 1.1M people in #Gaza face an extreme level of food insecurity. There is no alternative to the large-scale delivery of aid by land to have enough aid to save lives, esp. in the north. Nevertheless, access impediments persist & time is running out. https://t.co/rvAcqVbjNp pic.twitter.com/3LsDHMNuFb — OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) March 28, 2024

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شحّ إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 32552 شهيدا و74980 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن آلاف المفقودين ودمارا هائلا، مما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.