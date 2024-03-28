سياسة|قطاع غزة

أوتشا: 1.1 مليون شخص يعانون انعدام الغذاء الشديد بغزة

الحصول على وجبة تقي من الجوع صار حلما لكثيرين من أطفال غزة
الحصول على وجبة تقي من الجوع صار حلما لكثير من أطفال غزة (رويترز)
28/3/2024

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، إن 1.1 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل دخول المساعدات.

جاء ذلك في منشور لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بفلسطين على منصة إكس، لفت فيه إلى المجاعة في غزة.

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وأكد المكتب أنه لا بديل عن توزيع المساعدات الغذائية عبر الطرق البرية لتكون كافية لإنقاذ الأرواح، خاصة في مناطق الشمال بالقطاع.

وأضاف: لكن الحواجز (التي تفرضها إسرائيل) لا تزال قائمة والوقت ينفد، ويواجه أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة انعداما شديدا للأمن الغذائي.

وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شحّ إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 32552 شهيدا و74980 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن آلاف المفقودين ودمارا هائلا، مما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر : الأناضول