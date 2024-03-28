حملة إعلانية لوقف الحرب على غزة في ميادين نيويورك.. كيف تمكن شباب أمريكيون من إطلاقها؟ (فيديو)

أطلق ناشطون مناصرون لفلسطين حملة إعلانية في شبكات تلفاز أمريكية وفي مناطق ومدن شهيرة بالولايات المتحدة مثل تايمز سكوير في نيويورك وهوليوود بكاليفورنيا.

تطالب الحملة بوقف إطلاق النار في غزة وتسليط الضوء على الضحايا من النساء والأطفال وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وبدأت الحملات الإعلانية بعرض إعلان في ميدان تايمز سكوير الشهير بنيويورك الذي يزوره ملايين الأشخاص سنويا، وفي مدينة هوليوود، ثم موّل الناشطون إعلانات على سيارات مخصصة للتنقل بالإعلانات في الطرقات.

ويحرص الناشطون على نشر إعلاناتهم في المناطق التي تستضيف أحداثا كبرى جاذبة للجمهور مثل مدينة فيغاس بولاية نيفادا التي استضافت الشهر الماضي مباراة نهائي “السوبر بول” لكرة القدم الأمريكية وهي من أهم المباريات الرياضية في البلاد ويشاهدها ملايين الأشخاص.

وبينما كان الجمهور يدخل الملعب كانت شاحنة عليها لوحة كُتب بها “دعوا غزة تعيش” تجوب شوارع المدينة.

تسنيم ماندرا ناشطة أمريكية مسلمة وهي واحدة من الناشطين في الحملات الإعلانية المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة قالت للجزيرة مباشر “نحاول أن نجعل الجمهور الأمريكي يرى ما يحدث في غزة والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال هناك”.

قادت تسنيم وغيرها من الناشطين حملة لجمع التبرعات المخصصة لغرض الإعلانات وقالت “منذ اليوم الأول وهناك دعم سخي من كل المتعاطفين مع غزة والرافضين لانحياز الإعلام الأمريكي لإسرائيل”.

تحيز إعلامي

ويتهم ناشطون وسائل الإعلام الأمريكية بالانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب في غزة وتسليط الضوء على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول فقط وتجاهل ما تلاها من مجازر إسرائيلية في غزة.

تعاقد الناشطون مع شركة “هولولو” إحدى الشركات المتخصصة في بث القنوات التلفزيونية الأمريكية لبث إعلان عن غزة يظهر حالها قبل وبعد الحرب.

“الإعلان الواحد يكلف نحو 100 ألف دولار” تقول تسنيم عن تكلفة هذه الإعلانات التي تبث عبر هذه الشبكات ويكون محددة من حيث الفترة الزمنية والمنطقة الجغرافية.

وعن الإعلان الأخير الذي تم بثه في شبكات البث التلفزيونية بولاية كاليفورنيا تقول “تم العمل على الإعلان بمحبة شديدة من قبل مخرجين متطوعين أرادوا إظهار جمال غزة قبل الحرب إلى الشاشات الأمريكية في جميع أنحاء البلاد، لقد أرادوا من الأمريكيين أن يروا حالة الأطفال قبل الغزو، وأن يفهموا أيضًا الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل بحقهم. في نهاية الإعلان، طلبنا من الأشخاص زيارة موقع يسمى وقف إطلاق النار من أجل الأطفال”.

وأضافت تسنيم ماندرا : “بدأت حملاتنا الإعلانية في شمال كاليفورنيا في ظل مناخ صعب للغاية بعد السابع من أكتوبر من حيث العثور على لوحات إعلانية أو شركات تكون مستعدة بالفعل لاستضافة رسالتنا وكان ذلك صعبًا للغاية”.

وتابعت “في البداية، أعتقد أننا قمنا بعمل لوحتين أو 3 لوحات إعلانية في شمال كاليفورنيا وبعد ذلك أردنا توسيع نطاق وصولنا. وكان جزء من هذه المشكلة هو أن شركات اللوحات الإعلانية تنكر رسالتنا، لقد كنا محدودين للغاية وكان هناك الكثير من الرقابة على المطبوعات، لكننا كنا محظوظين بالتواصل مع نور وهو ناشط في مجال الإعلانات ولديه بالفعل نظام رائع وبإمكانهم وضع اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء البلاد”.

تحول هائل

وتابعت تسنيم: “من جانب حملتنا في كاليفورنيا فقد أعددنا حوالي 40 لوحة إعلانية إضافة إلى قنوات تسويقية أخرى أو الراديو والآن شبكات التلفاز وهو ما يعد بمثابة تحول هائل بالنسبة لنا مع أن أهدافنا في البداية كانت صغيرة”.

وقالت “تركزت جهودنا بعد مشاهدة الوحشية التي تحدث في فلسطين بشكل يومي وأصبح هناك مانحون يتبرعون لنا دون أن يعرفوا حتى من نحن، وهناك قنوات أخرى ساعدتنا في إنشاء موقع يسمى (دافعو الضرائب من أجل السلام) نقوم من خلاله بإعلام الشعب الأمريكي حول حقيقة ما حدث في فلسطين قبل السابع من أكتوبر وما مر به الشعب الفلسطيني من معاناة القمع، والأمريكيون يستحقون أن يعرفوا أين تذهب أموال ضرائبهم. لقد أرسلنا بطاقات بريدية إلى ولايات مثل أوهايو على سبيل المثال لنعلم الناس أن إسرائيل تقتل أطفالا يوميا بما يعادل ست حافلات محملة بالأطفال وكان الرد على ذلك في الواقع إيجابيًّا للغاية”.

الجهل لم يعد عذرا

وعن طبيعة المتبرعين في الحملات الدعائية، تقول تنسيم: “لقد تعاملنا مع الكثير من المتبرعين البيض، مثل الأمريكيين القوقازيين، وغير المسلمين، وغير العرب. يمكننا أن نرى تأثير عملنا لا يقتصر على مجتمعنا فقط. في البداية، أعتقد أن الكثير منه كان بمثابة غرفة صدى صوت، لكن الآن يمكننا أن نرى أننا تجاوزنا غرفة الصدى تلك”.

وعن المضايقات التي تتعرض لها الحملة، تقول تسنيم “في نيوجيرسي على سبيل المثال حيث يوجد الكثير من المراكز الصهيونية تتعرض اللوحات الإعلانية للهجوم ومحاولة إزالتها، لكن علينا أن نستمر، وعلينا أن نبلغ الشعب الأمريكي بما يحدث لأن الجهل لم يعد عذرا”.

من جانبه، قال نور عواد -وهو ناشط أمريكي فلسطيني مقيم في هيوستن بولاية تكساس- إن هدف الحملات الدعائية هو المساعدة على سرد الجانب الآخر من القصة وإعطاء صوت للفلسطينيين حتى يتمكنوا من منحهم فرصة لسرد رواية الحقيقة والعدالة.

وأضاف عواد الناشط في مجال الدعاية: “لقد تمكنا من نشر 130 لوحة إعلانية في 31 مدينة مختلفة تطالب بوقف العدوان على غزة”.

وأوضح: “في البداية، كان هدفنا هو نشر ما بين لوحة إلى 3 لوحات في هيوستن لكن في غضون 10 أيام حصلنا على قدر هائل من الدعم من وتمكنا من جمع ما يكفي لـ10 لوحات إعلانية ثم زادت لاحقا”.

وأضاف “أعتقد أن الكثير من الأمريكيين يتعلمون حديثًا عن محنة الشعب الفلسطيني، لقد التقيت شخصيًّا بالكثير من الأمريكيين الذين لم تكن لديهم أي فكرة عما كان يحدث وبمجرد حصولهم على المعلومات الصحيحة، كان من الملهم للغاية أن يروا أنه كان من السهل عليهم اتخاذ القرار الصحيح وفهم ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في تلك المرحلة”.