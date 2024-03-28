دعما لغزة.. مظاهرات أمام سفارتي مصر والأردن في إندونيسيا (فيديو)

تظاهر مئات الإندونيسيين، الخميس، أمام السفارتين المصرية والأردنية في العاصمة جاكارتا، مطالبين حكومتي البلدين بتبني موقف داعم لأي جهة تسعى لإيصال المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين.

وطالب المتظاهرون من الحكومة المصرية أن تبادر بالسماح للمساعدات بالدخول عبر معبر رفح دون شروط أو قيود، كما طالب المحتجون الأردن بتفعيل دورها ومسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وعبّر بعض المتظاهرين عن استعدادهم للتطوع في العمل الإنساني والطبي في قطاع غزة، داعين الشعب الإندونيسي إلى الالتزام بمقاطعة منتجات الشركات التي “تدعم” الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب المحتجون في بيان لهم بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة عملًا بقرار مجلس الأمن الأخير الصادر قبل أيام، وأن تتوقف آلة الحرب عن ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرين تجاهل إسرائيل لكل القرارات الدولية ونداءات الدول والشعوب حول العالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.