مصر تسجل أقل معدل لنمو الزيادة السكانية خلال 50 عاما

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت أقل معدل للنمو السكاني خلال 50 عامًا.

وذكر بيان للوزارة أن معدلات النمو السكاني في الفترة من 2017 إلى 2023 انخفضت بنسبة 46%.

وأوضح البيان أن معدلات النمو السكاني في تعداد 2017 كانت 2.6%، ووصلت إلى 1.4% في 2023، “وهي أقل معدلات نمو في الزيادة السكانية خلال الـ50 عامًا الأخيرة”.

وأضاف البيان أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي مليوني مولود، منخفضًا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018، و7% مقارنة بعام 2022.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2023 انخفضت بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.

وأرجع الجهاز انخفاض معدل النمو السكاني إلى تراجع أعداد المواليد في 2023 مقارنة بعام 2022.

ويبلغ عدد سكان مصر نحو 106 ملايين نسمة، ويقع نحو 60% منهم تحت خط الفقر أو بالقرب منه، وتقول السلطات إن الزيادة السكانية تشكل عبئًا على موارد البلاد.

وفي عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة، وقبل عقود كان لدى مصر برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة، وهوى معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى 3 أطفال في 2008 في حين ارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8% إلى 60.3%، ووفرت السلطات حينها كميات هائلة من وسائل منع الحمل، وزادت الإعلانات التي تحث على الحد من المواليد.