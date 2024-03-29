أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ174 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، التي تواصل حربها على القطاع لليوم 174.

وأعلنت فصائل فلسطينية، يوم الخميس، عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال، وفيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه:

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية:

تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في منطقة القرارة.

استهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” غرب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد” عن تنفيذ عمليات مشتركة مع فصائل أخرى:

في عملية مشتركة مع كتائب القسام.. قصف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، بقذائف الهاون.

بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.. قصف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون.

في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون. استهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة “تاندوم” في محيط تقاطع مجمع الشفاء بشارع الثورة غرب مدينة غزة.

كتائب المجاهدين

بالإضافة إلى قصف تجمعات جنود الاحتلال وآلياته في محيط مجمع الشفاء الطبي بقذائف الهاون بالاشتراك مع سرايا القدس، أعلنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة “المجاهدين“، استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بعدد من قذائف الهاون.

ألوية الناصر صلاح الدين

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين مقطع “فيديو” لقصفها آليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في شرق جباليا، شمالي قطاع غزة، بقذائف الهاون من عيار “120 ملم”.