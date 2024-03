السودان.. تجدد القتال في جبهات عدة واتهامات للدعم السريع بقتل 43 مدنيا في ولاية الجزيرة

تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجمعة، في عدد من الجبهات بالعاصمة الخرطوم في حرب تقترب من إكمال عامها الأول.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن انفجارات قوية سُمعت بإحياء “المعمورة” و”اركويت” و”الجريف” جنوب شرق العاصمة، إثر قصف مدفعي من قبل الجيش على مواقع للدعم السريع.

وذكر شهود عيان أن أصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع دوّت بكثافة في الساعات الأولى من صباح الجمعة بأحياء شرق الخرطوم بالتزامن مع تحليق لمقاتلة تابعة للجيش بالمنطقة.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع أنها بصدد التحرك لمواجهة قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

القائد كيكل يستقبل متحرك (طق وأزقل) القادم لمواجهة مرتزقة مني وجبريل ومليشيا البرهان

Commander Kaickel receives Touq and Azgol Division, coming to confronting mercenaries of Minawi and Jabril and the SAF militia#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/HTW6TAO5aq

