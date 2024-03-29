القسام تقصف مبنى تحصن فيه جنود وإسرائيل تعلن عن سقوط قتلى وجرحى (فيديو)

بثت فصائل المقاومة الفلسطينية مشاهد جديدة للاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنوا داخل منزل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات.

وأضافت في بيان أن القذيفة أوقعت “قتلى وجرحى” في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، مشيرة إلى أن مروحية إسرائيلية هبطت لإخلائهم.

وحسب مشاهد بثتها الكتائب للعملية، الجمعة، أصابت القذيفة المبنى مباشرة، وتسببت في تناثر مقتنيات من داخل المنزل إلى خارجه.

#عاجل|| #كتائب_القسام تنشر فيديو عملية اليوم النوعية و التي وصفها العدو بالحدث الصعب وأرسل 5 طائرات لنقل ضباطه وجنوده الذين قتلوا وأصيبوا فيها وعددهم 15 ضابط وجندي.. هذه العملية النوعية تكشف عن حجم القتال الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية في #غزة، وكيف نجحت المقاومة في استدراج… pic.twitter.com/dUI4SjT3tp — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) March 29, 2024

قتلى وجرحى

في الجانب المقابل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل الجندي ألون كودرياشوف من وحدة “إيغوز”.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن الحادث وقع عند العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، عندما أطلق مسلحون قذيفة تجاه مبنى تتحصن به قوة من وحدة “إيغوز” ما أدى لمقتل جندي وإصابة 16 آخرين حالة 6 منهم خطرة.

وأكدت القناة وصول مروحية عسكرية إلى مكان الحادث لإخلاء الجرحى.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينهم 6 جروحهم خطيرة في معارك جنوب قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SxseQ4ZnHc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 29, 2024

سرايا القدس

في سياق متصل، وفي مدينة غزة شمالي القطاع، بثت سرايا القدس مشاهد من إطلاق قذائف الهاون تجاه آليات الاحتلال وجنوده في محيط مجمع الشفاء غرب غزة.