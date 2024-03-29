بعد انتخابه رئيسا لجامعة غلاسكو.. الجزيرة مباشر تحاور الفلسطيني غسان أبو ستة (فيديو)

انتخب الطبيب الفلسطيني الأصل غسان أبو ستة، الأربعاء، رئيسًا لجامعة غلاسكو في إسكتلندا بالمملكة المتحدة لمدة 3 سنوات مقبلة، بأكثر من 80% من أصوات طلاب الجامعة.

وذكر أبو ستة، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن انتخابه دليل على أن “تضحيات شعبنا في غزة تعيد رسم العالم، وأن حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة تحرك جيل كامل من طلاب الجامعات في أوروبا وأمريكا الشمالية”.

وقال أبو ستة، إن هذا الجيل يرفض هذه الحرب ويرفض “التواطؤ” البريطاني فيها، ويعلن أنه يقف مع الشعب الفلسطيني من أجل نضاله للحرية، وذلك عبر انتخابه رئيسًا للجامعة.

وعد بلفور

وعن رأيه في توليه منصب كان قد تولاه قبل 130 عامًا اللورد بلفور صاحب وعد بلفور الشهير الذي رسم الطريق للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، قال إن انتخابه هو رسالة من طلاب الجامعة “برفض هذا التاريخ العنصري البريطاني”، كما أنه توجه لخلق حالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقًا لأبو ستة.

وقال رئيس جامعة غلاسكو الجديد، إنه سيستغل منصبه لدعم القضية الفلسطينية، وإنه سيعمل على إنشاء صندوق لدعم الطلاب الفلسطينيين باسم ديمه الحاج، وهي إحدى خريجات هذه الجامعة واستشهدت مع عائلتها في قطاع غزة على يد الإسرائيليين خلال هذه الحرب.

انتُخب الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة رئيسًا لجامعة غلاسكو إحدى أكبر جامعات #اسكتلندا من حيث عدد الطلبة، وواحدة من أقدم جامعات #بريطانيا، وحصل على أكثر من 80% من أصوات الطلاب في الجامعة. وطرح أبو ستة خلال حملة ترشّحه قضية سحب #جامعة_غلاسكو استثماراتها مع الشركات المتورطة مع… pic.twitter.com/mh9lKR6v3C — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2024

اللوبي الإسرائيلي

وأشار أبو ستة إلى أنه “جن جنون اللوبي الإسرائيلي بسبب نتيجة هذه الانتخابات، لأنه بالرغم من الحملة الموجهة ضدي منذ أن كنت في غزة وحتى الآن، فقد انتخبني 80% من الطلاب”.

وقال الطبيب الفلسطيني إنه إذا أعطي الطلاب الفرصة في جامعات أخرى ستكون النتيجة نفسها، مضيفًا أن “الحملة المسعورة من الصهاينة سببها خسرانهم لهذا التحكم في الوعي والعقل الغربي، إذا يروا جيلًا كاملًا جديدًا غير قادرين على السيطرة عليه”.

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