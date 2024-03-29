شاب يروي لحظات صعبة للحصول على المساعدات الجوية شمالي غزة (فيديو)

مستقلًا دراجته، يخرج فارس صالح كل يوم في الصباح لانتظار المساعدات التي تلقيها الطائرات على شمال قطاع غزة من أجل الحصول عما يسد رمق عائلته المكونة من 11 شخصًا.

وقال صالح للجزيرة مباشر: “حسب ما الطيار يودينا بطلع، كل يوم بجري حوالي 2 كيلومتر للحصول على نصيبي من المساعدات اللي بيتم إنزالها بالمظلات”.

وبعد عناء شديد وتدافع وانتظار لساعات، حصل صالح على كمية قليلة من الأرز والسكر، مشيرًا إلى أنه قدم ما حصل عليه من سكر إلى طفل كان يحرس الدراجة.

وقال صالح للجزيرة مباشر إن الاحتلال أطلق الرصاص وقذائف المدفعية تجاه المتجمعين للحصول على المساعدات مما دفعهم إلى الابتعاد.

وأضاف باكيًا أن عمره 32 عامًا، لكنه يشعر أن عمره 62 عامًا.

وقال إنه يعتبر أن ما يحدث هو “ابتلاء من الله”، مرددًا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقبل أيام، استشهد 18 فلسطينيًا في محافظة شمالي قطاع غزة خلال يوم واحد بعد أن أسقطت الطائرات المساعدات في مياه البحر، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال المكتب في بيان إن 12 استشهدوا غرقًا في حين استشهد 6 بسبب التدافع.