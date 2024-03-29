هيئة البث الإسرائيلية: غالانت سمع عبارات قاسية من الأمريكيين

أكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن وزير الدفاع يوآف غالانت سمع من زملائه الأمريكيين خلال وجوده في واشنطن، عبارات قاسية اتجاه تل أبيب و”أشياء لم يسبق أن قيلت لمسؤول إسرائيلي”.

وأفادت بأن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية -لم تسمّه- قال لغالانت “إن دولة تفشل في إدخال 50 شاحنة غذاء إلى شمال قطاع غزة، كيف تتمكن من إجلاء وإيواء نحو مليون شخص وتأمين الغذاء لهم”، في إشارة إلى رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها بريًّا وسط تحذيرات دولية وأممية.

واجتمع غالانت أثناء زيارته واشنطن، مع كل من نظيره الأمريكي لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

تشكيك أمريكي

وفي إدارة بايدن، اكتشفوا ما هو واضح، أن نتنياهو لا يستطيع (إداريًّا) أو لا يريد (بسبب اليمين المتطرف) القيام بما هو مطلوب. وهذا هو أحد أسباب عدم موافقة الولايات المتحدة على عملية برية واسعة النطاق وطويلة في مدينة رفح.

ولا تستبعد الإدارة الأمريكية شنّ عمليات عسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح، لكنها ليست مستعدة للمخاطرة بالموافقة على عملية برية واسعة النطاق؛ تجنبًا لوقوع كارثة إنسانية هناك.

وتشكك واشنطن في قدرة نتنياهو الإدارية على قيادة مثل هذه العملية المعقدة، التي تبدأ بإجلاء منظّم لمئات الآلاف من النازحين من رفح.

ما يثير قلق البيت الأبيض

ومن بين القضايا التي تثير قلق البيت الأبيض بشكل خاص، إمكانية الدفع بقرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية والغذائية، ومحاولة إصدار أمر لإسرائيل بتنفيذ إجراءات معينة لتحسين الوضع الصعب في قطاع غزة. وهو قرار قد يكون منوطا بفرض عقوبات.

وتتساءل الإدارة الأمريكية عما إذا كان لإسرائيل حليف آخر، وهل بوسعها تدبّر أمرها من دون مساعدة أمريكية، ومن دون ذخيرة، ومن دون قبة دبلوماسية حديدية، بحسب هيئة البث.

كما نشر رون بن يشاي أمس في موقع واي نت التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت، أن غالانت حاول تهدئة الشكوك واحتواء العلاقة النازفة بين الطرفين وأكد التزامات إسرائيل ووعد بدور شخصي أكبر في نقل المساعدات إلى القطاع.