واشنطن بوست: إدارة بايدن توافق على تقديم قنابل وطائرات مقاتلة لإسرائيل

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت في “هدوء” خلال الأيام القليلة الماضية على تقديم قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في وزارة الدفاع “البنتاغون” ووزارة الخارجية أن الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة “إم كيه 84″، التي تزن ألفي رطل، و500 قنبلة “إم كيه 82″، التي تزن 500 رطل.

وذكرت “واشنطن بوست” أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على صفقة لبيع 25 مقاتلة من طراز “إف-35” ومحركات بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وأوضحت أن “الكونغرس” وافق على صفقة المقاتلات عام 2008، لذا لم يتعين على وزارة الخارجية إبلاغ المشرعين بها، مضيفة أن “الكونغرس” وافق على صفقة القنابل قبل أعوام عدة أيضًا.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن للقنبلة “إم كيه 84″، التي تزن ألفي رطل، محو مربعات سكنية بكاملها من على وجه الأرض، مشيرة إلى أن انفجارها يمكن أن يخلّف حفرة عميقة يصل قطرها وعمقها إلى أكثر من 12 مترًا.

وأشارت إلى أنه نادرًا ما تستخدم القنبلة من جانب الجيوش الغربية بسبب المخاوف المتعلقة بسقوط خسائر بشرية.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل استخدمت القنبلة “إم كيه 84″، التي تزن ألفي رطل، خلال حربها على قطاع غزة مرات عدة، مما أسفر عن سقوط خسائر بشرية ضخمة، مثل الغارة على مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص.