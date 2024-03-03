“أرجوكم توقفوا”.. بابا الفاتيكان يوجه رسالة بشأن الحرب في غزة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وتمكين سكان غزة من الوصول الآمن للمساعدات.

وقال البابا في كلمة ألقاها عقب صلاة التبشير المائكي من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه يحمل يوميًا في قلبه آلام السكان في فلسطين وإسرائيل بسبب الأعمال العدائية القائمة.

وأضاف أن ما يجري يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصغار والعزّل، الذين يرون مستقبلهم معرضًا للخطر.

كما تساءل البابا عن إمكانية بناء عالم أفضل بهذه الطريقة، وعما إذا كان بالإمكان تحقيق السلام بهذه الطريقة.

وطالب البابا بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي الدامي للقطاع المدمر والمهدّد بالمجاعة.

وقال البابا فرنسيس: ” كفى من فضلكم! لنقل جميعًا كفى، من فضلكم! توقّفوا”.

كما حث المجتمع الدولي على أن يفهم أن نزع السلاح هو في المقام الأول واجب أخلاقي، وأن هذا الأمر “يتطلب الشجاعة من قبل جميع أعضاء عائلة الأمم الكبيرة للانتقال من توازن الخوف إلى توازن الثقة”.

ويشهد قطاع غزة حربًا إسرائيلية متواصلة منذ 149 يومًا، خلّفت حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير البنى التحتية في عموم القطاع المحاصر، وتسبب الحصار المطبق في مجاعة إنسانية ولا سيما بشمالي القطاع.