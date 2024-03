أول صورة للسفينة “روبيمار” تحت الماء والحوثي تعرض شرطا لانتشالها

بعد غرقها بصاروخ حوثي، نشر الجيش الأمريكي أول صورة لسفينة الشحن البريطانية “روبيمار” تحت مياه البحر الأحمر. في حين جددت الجماعة اليمنية شرطها للسماح بانتشال السفينة بضمان إدخال المساعدات إلى غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان، فجر الأحد، أن السفينة التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق، واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في وقت مبكر السبت. وقالت إنها باتت تمثل “خطرًا بيئيًّا”.

وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية إثر هجوم صاروخي في 19 فبراير/شباط، أتى ضمن سلسلة هجمات ينفذها الحوثيون على خلفية الحرب في غزة. وتسبب ذلك في توقّف السفينة وإجلاء طاقمها إلى جيبوتي، ثم دخلت المياه إلى غرفة المحرك وغرق مؤخرها.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage

On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18.

The ship… pic.twitter.com/fRUM4ll4cY

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2024