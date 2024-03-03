أول صورة للسفينة “روبيمار” تحت الماء والحوثي تعرض شرطا لانتشالها

بعد غرقها بصاروخ حوثي، نشر الجيش الأمريكي أول صورة لسفينة الشحن البريطانية “روبيمار” تحت مياه البحر الأحمر. في حين جددت الجماعة اليمنية شرطها للسماح بانتشال السفينة بضمان إدخال المساعدات إلى غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان، فجر الأحد، أن السفينة التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق، واستهدفها الحوثيون في اليمن الشهر الماضي، غرقت في وقت مبكر السبت. وقالت إنها باتت تمثل “خطرًا بيئيًّا”.

وتضررت السفينة التي ترفع علم بيليز وتديرها شركة لبنانية إثر هجوم صاروخي في 19 فبراير/شباط، أتى ضمن سلسلة هجمات ينفذها الحوثيون على خلفية الحرب في غزة. وتسبب ذلك في توقّف السفينة وإجلاء طاقمها إلى جيبوتي، ثم دخلت المياه إلى غرفة المحرك وغرق مؤخرها.

Sinking of Motor Vessel⁰Rubymar Risks Environmental⁰Damage On Mar. 2 at approximately 2:15 a.m., MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier, sank in the Red Sea after being struck by an Iranian-backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile on Feb. 18. The ship… pic.twitter.com/fRUM4ll4cY — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2024

وقال بيان للجيش الأمريكي إن المياه تسللت إلى باطن السفينة ببطء منذ الهجوم، مضيفًا “يشكّل نحو 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطرًا بيئيًّا في البحر الأحمر. كما أن غرق السفينة يمثل خطرًا تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي”.

وكان وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي قد حذّر قبل أيام من أن “غرق السفينة سيكون كارثيًّا على البيئة اليمنية بسبب حمولتها الكبيرة من الأسمدة والمواد الخطرة”.

شرط حوثي لانتشال السفينة

وبعد غرق السفينة، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، موجهًا حديثه إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “أنت وحكومتك تتحملون مسؤولية السفينة روبيمار، ومسؤولية دعم الإبادة والحصار في ‎حرب غزة”.

وأضاف “أمامكم فرصة لانتشال السفينة بإرسال رسالة ضمانة ممهورة بتوقيع جورج غالاوي (سياسي وبرلماني بريطاني بارز مناصر لغزة) بإدخال الشاحنات الإغاثية إلى غزة”، ولم يصدر تعليق فوري من بريطانيا بشأن تصريحات الحوثي.

نقول لسوناك

انت وحكومتك تتحملون مسؤلية

السفينة M/V Rubymar

ومسؤولية دعم الابادة والحصار في #حرب_غزة

وامامكم فرصة لانتشال السفينة M/V Rubymar

بإرسال رسالة ضمانه ممهورة بتوقيع جورج غالاوي بإدخال الشاحنات الاغاثية المتفق عليها حينذاك إلى غزة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 2, 2024

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًّا لافتًا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.