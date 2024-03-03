إيران تعدم متهما بالتجسس لحساب إسرائيل

أعدم القضاء الإيراني شخصًا على خلفية هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع وسط إيران العام الماضي، على ما ذكر الإعلام الرسمي، اليوم الأحد.

وأشار التلفزيون الرسمي في إيران إلى أن هذا الشخص “خطّط لتفجير مجمّع ورش وزارة الدفاع في أصفهان بتوجيه من ضابط مخابرات في الموساد”.

ولم يُحدّد التلفزيون التاريخ الذي نُفذت فيه عملية الإعدام، ولا هوية الشخص الذي تم إعدامه.

⭕إعدام إرهـ..ـابي تابع للموساد خطط لتفجير معمل تابع لوزارة الدفاع الإيرانية أعدمت الجهات المختصة في #إيران إرهـ..ـابي عميل للموساد الإسرائيلي، كان يخطط لتفجير مجمع ورش تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في #أصفهان.https://t.co/yRN5gs7UY2 pic.twitter.com/4S4yisGFfL — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) March 3, 2024

وفي يناير/كانون الثاني 2023، دمّرت دفاعات جوية مسيّرة، فيما انفجرت اثنتان أخريان بهجوم على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان في وسط البلاد.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في الشهر التالي إنها أوقفت “الجهات الفاعلة الرئيسية” الضالعة في الهجوم بالمسيّرة.

وذكرت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الهجوم لم يخلّف ضحايا، وتسبب بأضرار طفيفة في المنشأة.

ولم تقدّم السلطات تفاصيل بشأن الأنشطة في الموقع، لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) ذكرت أن الضربة استهدفت “مصنعًا لإنتاج الذخائر”.

وتتهم طهران تل أبيب بالوقوف خلف سلسلة من عمليات التخريب والاغتيالات التي تستهدف برنامجها النووي.

وأعلنت إيران، في أغسطس/آب الماضي، إحباط ما سمته مخطط “متشعب جدًا” دبره الموساد بهدف “تخريب” برنامجها للصواريخ البالستية.

وفي يناير الماضي، أعدمت إيران شنقًا 4 رجال أكراد دينوا بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة في إطار خطّة لتخريب موقع تابع لوزارة الدفاع الإيراني.

وذكرت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا في 23 يوليو/تموز 2022 فيما كانوا يعدّون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، لحساب الموساد.