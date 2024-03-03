القسام تستولي على مسيرتين للاحتلال في حي الزيتون (فيديو)

قالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، إن مقاتليها تمكنوا من الاستيلاء على طائرتين مسيّرتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، مقطع “فيديو” يظهر الطائرتين المسيّرتين.

وعرض “الفيديو” مشاهد لإحدى الطائرتين وهي سليمة، كما عرض مشاهد لأجزاء الطائرتين بشكل منفصل.

وقالت كتائب القسام أن الطائرتين المسيّرتين من طراز “سكايلارك”.

وسبق أن أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومن بينها كتائب القسام، عن السيطرة على مسيّرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من طرازات مختلفة خلال الحرب على قطاع غزة.