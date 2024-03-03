المقاومة تدك مستوطنة ومقرا لقيادة قوات الاحتلال بالصواريخ (فيديو)

قالت كتائب المجاهدين، الذراع العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، إنها قصفت مستوطنة “بئيري”، ومقر القيادة في مستوطنة “رعيم” بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

ونشرت كتائب المجاهدين، اليوم الأحد، مقطع “فيديو” لإطلاق عدد من الصواريخ خلال النهار.

وأعلنت كتائب المجاهدين في بيان مقتضب سابق أنها قصفت حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنوب حي الزيتون في غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أنها استهدفت حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنوب حي الزيتون.

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أن مقاتليها يواصلون تصديهم “لتوغلات جيش العدو على كافة محاور القتال والاشتباك مع جنوده وضباطه وتوقع خسائر في صفوفهم وتستولي على عتاد بعضهم”.