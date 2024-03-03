بعد 10 سنوات انتظار لإنجابهما.. أم من غزة تودع رضيعيها التوأم اللذين استشهدا جراء قصف الاحتلال (فيديو)

بعد معاناة امتدت 10 سنوات ومحاولات متعددة للتلقيح الصناعي، أنجبت رانيا أبو عنزة من غزة رضيعيها التوأم البنت وسام والولد نعيم.

لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يمهل هذه الأسرة الغزاوية لتهنأ بطفليها، فقام خلال الساعات الماضية بقصف منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة ليستشهد 14 من أفراد العائلة بينهم الرضيعان وسام ونعيم ووالدهم.

تحدثت الأم عن معاناتها لـ10 سنوات في محاولة إنجاب الطفلين في عدد من المراكز الطبية.

قالت رانيا للجزيرة مباشر “اسمي رانيا يوسف أبو عنزة، وزوجي وسام نعيم أبو عنزة، بنتي على اسم أبوها اسمها وسام، والولد على اسم جده نعيم، بعد 10 سنين زواج شفتهم، زرعت في أحد المراكز، وبعد فشل محاولتين تلقيح هاي هم بعد 10 سنين”.

وتحمل الأم المكلومة رضيعيها على يديها، وتستعرض وجوههم البريئة قائلة “أمانة الله تشوفوهم، شوفوا القمر هايم راحوا لأبوهم، كنا 4 ولكن بظل أنا وحدي”. وتضيف الأم باكية متحسرة “يا ريتني رحت معاهم ولا أتحسر عليهم، كيف بدي أعيش بدونهم؟ إيش ذنب هذا الطفل؟ إيش ذنبي بعد الانتظار؟”.

وعن معاناتها في الحمل والولادة قالت “ولدتهم في نصف الثامن من القصف، صار معي طلق مبكر، كان نفسي أسوي لهم وأسوي لهم وأعمل لهم، ولكن مفيش راحوا وراحت الحياة كلها معهم”. وفي ذهول تودّع الأم طفليها التوأم قائلة “باي حبيبي باي باي يا قلبي باي، يالا يا قلبي باي، كيف بدي أعيش حياتي من دونكم؟ نار في قلبي، يالا تروح مع بابا باي، الله يسهل عليكم يا حبيبي، الله يسهل عليكم يا قلبي”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30320 شهيدا و71533 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.