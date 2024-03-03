“بمقابل أو بدون”.. شاب غزّي يبيع “الشباشب” لحل أزمة النازحين (فيديو)

معبرًا عن أدنى أزمات النازحين، وقف شاب غزاوي أمام منزله المدمر ليبيع “الشباشب” بأرخص الأثمان، أو حتى دون مقابل، لعله يسهم في ستر أقدام مئات الهائمين على وجوههم فرارًا من القصف، إلى مخيمات النزوح، بعدما تركوا كل شيء خلفهم هلعًا ورعبًا.

وسط إقبال المارة يصيح الشاب بصوت عال “للي معاه مصاري ينقي واللي معهوش ينقي”، مناديًا على ما طالته يده من بضاعة، استطاع أن يجمعها من بين أنقاض منزله المدمر، في النصيرات وسط القطاع.

الشاب بادر بنصب بسطة أمام منزله المدمر لبيع “الشباشب”، من دون مكسب قائلًا “هي لله. أبو العشرين شيكل باثنين شيكل فقط”، رافة بحال أهل المخيم، ومحاولة منه لسد احتياجاته المعيشية.

بالتأكيد لم يكن ليعرف أهل القطاع ما احتياجات النزوح، فالناس نزحت حفاة وتركت شباشبها وأحزيتها هربًا من القصف، ليضاف إلى معاناة شح الغذاء والماء والدواء، أزمة أخرى، تتعلق بماذا يستر الناس أقدامهم.

المقطع آثار تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل وشارك المتابعين بين دعوات لأهل غزة بأن يفرج الله همهم ويفك كربهم.