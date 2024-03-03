ترمب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولايتين إضافيتين

فاز دونالد ترمب بالانتخابات الداخلية للحزب الجمهوري، أمس السبت، في ولايتين أمريكيتين إضافيتين هما ميزوري وميشيغن، حسب تقارير إعلامية.

واقترب ترمب بذلك خطوة إلى الأمام نحو نيل ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في ميزوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته نيكي هايلي بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نُظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وفي ميشيغن، فاز ترمب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو 2000 مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترمب على أصوات مندوبي ميشيغن الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.

والسبت، صوّت الجمهوريون في ولاية ثالثة هي أيداهو لاختيار مرشحهم لكن النتيجة لم تُعلن فورا.

الانتخابات التي أُجريت في ميزوري وميشيغن وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة، وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترمب.

وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أُجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة، السبت، قبل 3 أيام من “الثلاثاء الكبير” في 5 مارس/آذار.

ويشهد “الثلاثاء الكبير” انتخابات تمهيدية في 15 ولاية، ويُتوقع أن يُحسم في شكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.