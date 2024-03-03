تمكن من الفرار.. لحظة إصابة مقاوم قسّامي على يد أمن السلطة الفلسطينية في جنين (شاهد)

قيس السعدي المُطارد من الاحتلال، ينجو من جديد

أطلقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية النار على قيس السعدي القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المطلوب لدى قوات الأمن الإسرائيلية منذ عامين. وأصيب السعدي بجروح متوسطة لكنه تمكن من الفرار.

وأكدت قناة الأقصى التابعة للحركة إصابة السعدي برصاص الأمن الفلسطيني خلال محاولة اعتقاله بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبثت وسائل إعلام محلية لحظة ملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأسير المحرر قيس السعدي -المطارَد من الاحتلال- في محيط المخيم ونجاته من محاولة الاعتقال.

وتمكّن السعدي من الفرار من أيدي قوات أمن السلطة التي أطلقت النار عليه من مسافة قريبة، حسب ما أفاد شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة وقعت بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين بعد محاولة اعتقال السعدي. ودارت الاشتباكات بعد انتشار أجهزة أمن السلطة في حي الهدف بمحيط مخيم جنين ومحاصرة السعدي.

تغطية صحفية: مخيم جنين: لحظة وصول خبر محاولة اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمطارد قيس السعدي بمحيط المخيم. pic.twitter.com/9XgtqJI8OA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

وحاول جيش الاحتلال أكثر من مرة اعتقال واغتيال المقاوم قيس السعدي الذي تتهمه بالانتماء إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وفي عام 2015، قصفت قوات الاحتلال منزل السعدي فى مخيم جنين بالقذائف الحارقة ثم فجّرته، لكنه نجا، ثم اعتقلته في 2017، وأُطلق سراحه عام 2021.

وعاود الاحتلال مطاردته منذ ذلك الحين، وارتفعت وتيرة العمليات في الضفة منذ بدء عملية “طوفان الأقصي” في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.