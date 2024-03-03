حياة بحضرة الموت.. حكاية “أم داوود” وصغارها مع سكان القبور في غزة (فيديو)

يعيشون وسط جثث الشهداء، ورائحة الموت تلقي بظلالها في كل مكان

“أم داوود الكفارنة”.. فلسطينية اضطرتها ظروف الحرب والنزوح هي وصغارها إلى العيش بين القبور حيث رائحة الموت تلقي بظلالها في كل مكان.

يومًا بعد يوم تتعرض أم داوود لمشاهد مأساوية تمزق قلبها، تتجلى في جثث الشهداء التي تملأ الأفق، فلا تملك سوى جدران المقابر مأوى، تقف بينها وبين همومها، تحمل على كاهلها وحدها عبء الحياة والموت.

سكان القبور

وبكلمات حزينة وصفت أم داوود المأساة التي تعيشها هي وأسرتها لسكنها بين قبور الموتى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تقول “إحنا كمان ميتين، زينا زي الشهداء، بس اللسان اللي يحكي، ميفرقش عنا وعنهم غير إحنا بنحكي”.

وأوضحت أنه بسبب ظروف نزوحها في مدرسة تقع قرب إحدى المقابر، فإنها تشاهد يوميًّا عشرات الجثث وهي تُدفن، ولا تقف عند ذلك بل تساعد هي وأطفالها الأهالي في دفن جثث ذويهم من الشهداء، مؤكدة أن المكان أصبح يمتلئ بالجثث حتى بالقرب من دورات المياه.

واستنكرت أم داوود بشدة قيام قوات الاحتلال بقصف واستهداف سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل الشهداء والمصابين، الأمر الذي يضطرهم إلى دفن الشهداء في أي مكان، إذ أكدت أن لديها ثلاثة أشقاء استشهدوا وغير معلوم أماكن دفنهم حتى الآن.

كما أعربت عن غضبها الشديد من قيام قوات الاحتلال بنبش مقابر الشهداء واستباحة حرمة الموتى.

كوابيس وتبوّل لا إرادي

الأمر لم يقف عند أم داوود فحسب بل وصل إلى أطفالها الذين باتوا يكبرون وسط مشاهد الموت اليومية مما أثّر عليهم نفسيًّا، إذ أكدت أن طفلها الصغير أصيب بالتبول اللاإرادي، إضافة إلى حديثه المستمر عن الجثث والشهداء والموتى مما يصيبه بالكوابيس المستمرة أثناء نومه.

وعن دورها في مساعدة أهالي الشهداء، روت أنها تقف معهم هي وأولادها أثناء دفن الجثث وتقوم بمساعدتهم يوميًّا، مبدية حزنها الشديد لقيام الأهالي بنقل شهدائهم على عربات “الكارو”، إضافة إلى طفح مياه الصرف الصحي أحيانًا على جثث الشهداء.

وعن الآثار النفسية التي خلّفتها هذه المشاهد عليها، كشفت أم داوود عن إصابتها بالاكتئاب، واختتمت حديثها قائلة “المناظر اللي بنشوفها تصعب على الكافر، ومفيش غير الله بس اللي يتطلع علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل”.