شاهد: اشتعال النيران في آليات عسكرية إسرائيلية جنوبي غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، مشاهد لاستهداف جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وعرض مقطع “الفيديو”، الذي نشرته سرايا القدس، اليوم الأحد، استهداف مقاتلي السرايا آليات قوات الاحتلال بقذائف صاروخية، واشتعال النيران فيها بعد استهدافها.

كما عرض المقطع لما قالت سرايا القدس إنه لتجهيز عدد من العبوات المضادة للآليات والأفراد في كمائن استهدفت قوات الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 آخرين بينهم 5 بحالة خطرة، جراء انفجار عبوات ناسفة في أحد المباني بمدينة خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش سيحقق في التفجيرات، ووصف القتال في خان يونس بأنه “صعب”.

وحسب البيانات على موقع الجيش، بلغ عدد قتلاه الذين سمح بنشر أسمائهم 586 ضابطًا وجنديًا.