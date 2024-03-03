صحة غزة: استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 15 طفلا بسبب الجفاف وسوء التغذية، بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان: استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.

وأضاف القدرة: نخشى على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان، نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين، وضعف الإمكانيات الطبية.

وفي 19 من فبراير/ شباط الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة، يشكل تهديدا خطيرا على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة على القطاع.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية بات سكان غزة، لا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 30410 شهيدا و71700 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.