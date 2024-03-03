“طوفان رمضان”.. الفصائل الفلسطينية تدعو إلى أكبر حراك عالمي لإنهاء الحرب على غزة وإفشال مخططات الاحتلال

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، دعمها الكامل للدعوة والمشاركة في حملة “طوفان رمضان” العالمية.

ودعا البيان الضمائر الحية في العالم كله إلى أكبر حراك عالمي رسمي وشعبي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان “رمضان الطوفان“، انتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية والضغط لوقف وإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإفشال مخططات الاحتلال.

تفعيل المقاطعة

كما دعت الفصائل إلى أن يشمل هذا الحراك والطوفان العالمي تفعيل المقاطعة بكل أشكالها وقطع كل الإمدادات للاحتلال، وإعلان الإضرابات والاعتصام في الميادين والساحات العامة وتنظيم المسيرات في جميع العواصم والمدن.

وقالت “نؤكد حق شعبنا في الحرية وتقرير مصيره والعودة إلى أرضه ودياره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

المقاومة بجميع أشكالها

واستطردت “نؤكد دعمنا المطلق للمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ودحره عن أرضنا، كما ندعو إلى ضرورة تفعيل المقاومة بجميع أشكالها في كل الساحات والجبهات، واعتبار شهر رمضان المبارك شهر (الطوفان العالمي للانتصار لفلسطين ولقضيتنا العادلة)”.

وأشار البيان إلى تعرُّض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وعدوان لم يسبق له مثيل، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططات الاحتلال بالتهجير والاستيطان وتهويد الأرض والمقدسات والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

ودعت الفصائل في ختام بيانها الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم في كل مكان إلى الوقوف صفًّا واحدًا في حراك عالمي شعبي ورسمي، لمواجهة “هذا الخطر الصهيوني ومشاريعه التصفوية الإرهابية التي تجاوزت الفاشية والنازية في أبشع صورها وأشكالها”.