قيادي في حماس يتهكم على المساعدات الأمريكية لغزة (فيديو)

قال محمود المرداوي، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن شروع الولايات المتحدة في إنزال المساعدات جوًّا لقطاع غزة بمثابة “ذر للرماد في العيون”.

وتساءل المرداوي متهكمًا، خلال مداخلته مع الجزيرة مباشر “ما هو الأولى، وقف إرسال الذخائر والصواريخ والقنابل التي تقتل شعبنا بمعدل 150 شهيدًا يوميًّا أم إرسال النذر اليسير من المساعدات التي في الغالب تقع في البحر أو تُرسَل إلى مكان غير مناسب؟”.

وأكمل تساؤله “ما الأولى، رفع الحصار وإجبار الاحتلال الذي يتقوى بالموقف الأمريكي في مجلس الأمن أم محاولة ذر الرماد في العيون؟”.

كما رأى أن هذه المحاولة تقع ضمن “محاولات أخرى ليست ذات تأثير جذري”، في إشارة إلى اتجاه العديد من الدول وخاصة دول الجوار لإنزال المساعدات جوًّا لغزة.

محمود مرداوي القيادي بحـ.ـمـ.ـاس: مطالبنا تدعمها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لكن نتنياهو وأمريكا لا يُريدان وقفًا لإطلاق النار في #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/gYtA26xYIb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2024

وقال “كل الدول التي تقوم بهذه المحاولات لديها الفرصة والقدرة على تقديم مواقف سياسية أقوى وتأثيرها أبلغ، وسيحسب لها الاحتلال الحساب، ويتخذ بناءً عليها إجراءات فورية على الأرض”.

وأكد القيادي في حماس أن الولايات المتحدة “ستظل متهمة من شعبنا بأنها تدير هذه المعركة وتطيل أمدها، وتسهم في الفتك والإبادة بالقرار السياسي والدعم المالي والسلاح”، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يغيّر موقفه تجاه الولايات المتحدة.

جدل الإنزال الجوي.. هل هي الطريقة المثلى لمدّ قطاع #غزة بالمساعدات الإنسانية؟ pic.twitter.com/3KIcWsySvl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 2, 2024

وأضاف “كل مقومات استمرار هذه الحرب الظالمة تعتمد على الموقف الأمريكي، وعندما يلجأ العالم إلى الوضع الإنساني غير المسبوق لاتخاذ قرار في مجلس الأمن، يأتي الصد الأمريكي بفيتو جاهز لحماية الموقف الإسرائيلي”.

وصباح السبت، أسقطت طائرات عسكرية أمريكية نحو 38 ألف وجبة على قطاع غزة، ولم تشمل هذه المساعدات المياه أو أي إمدادات طبية، وذلك بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة.