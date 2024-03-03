كتائب المجاهدين تستهدف طائرات إسرائيلية بصواريخ أرض-جو (فيديو)
نشرت “كتائب المجاهدين” الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، مقطع “فيديو” لاستهدافها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أرض-جو في إطار معركة “طوفان الأقصى”.
وكتبت “كتائب المجاهدين” تعليقًا مرفقًا بـ”الفيديو” المنشور عبر حسابها على “تلغرام”، قائلة: “مشاهد من أبرز عمليات وحدة الدفاع الجوي التابعة لكتائب المجاهدين باستهدافهم لطائرات العدو بصواريخ أرض جو”.
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وأظهر “الفيديو” المنشور مشاهد من استهداف مقاتليها لطائرات مسيّرة ومروحية تابعة لجيش الاحتلال المحلقة في سماء غزة.
وفي منشور آخر أعلنت الكتائب أن مقاتليها في لواء غزة استهدفوا خط سير وإمداد لجيش الاحتلال جنوب حي الزيتون بصواريخ 107، وأنهم حققوا إصابات مباشرة في مكان الاستهداف.
كما بثت كتائب المجاهدين مشاهد لعملية قصف مستوطنة “بئيري” ومقر القيادة الإسرائيلية في مستوطنة “رعيم” برشقات صاروخية، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.