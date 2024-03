مجددا.. الاحتلال يستهدف نازحين ينتظرون المساعدات شمالي غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مجموعة مواطنين كانوا بانتظار وصول مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة، وهي المرة الثانية خلال 48 ساعة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة 26، جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة مواطنين كانوا ينتظرون دخول مساعدات قرب دوار النابلسي في شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تجمّع مئات من الفلسطينيين في شارع هارون الرشيد، ينتظرون وصول المساعدات، وذلك قبل ساعات من استهدافهم من قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة على الطريق الساحلي هارون الرشيد غرب مدينة غزة قد فتحت نيران رشاشاتها، يوم الخميس الماضي، باتجاه آلاف المواطنين قرب دوار النابلسي، كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى استشهاد 117 مواطنا وإصابة المئات.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، في حين لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوبي القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تُعَد آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدَّرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، أكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

وحذر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، من أن ما يزيد على نصف مليون من سكان قطاع غزة “على بُعد خطوة واحدة من المجاعة”.

50% reduction of humanitarian aid entering #Gaza in February due to:

🛑Lack of political will

🛑Regular closing of crossing points

🛑Lack of security from military operations

🛑Collapse of civil order

People are starving. Ceasefire & lifting siege to allow aid are LONG overdue. pic.twitter.com/qwrkcDWIas

— UNRWA (@UNRWA) March 1, 2024