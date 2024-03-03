مدير الأوبرا في البرازيل: أشعر بالعار كيهودي (فيديو)

في تعليقه على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال مدير المسرح والأوبرا في البرازيل جيرالد توماس “أشعر بالعار كيهودي”.

ووصف الفنان البرازيلي ما يحدث من مذبحة تليها مذبحة بالأمر المثير للاشمئزاز، مضيفًا أنه من المحزن رؤية إسرائيل تقتل 30 ألف فلسطيني، فيما ينتظر أكثر من 100 آلاف المساعدات.

وبهذا ينضم “توماس” إلى فنانين ومشاهير على مستوى العالم أعربوا عن مساندتهم ودعمهم للمدنيين الفلسطينيين الذين قتل منهم أكثر من 30 ألفًا و200 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن المجاعة التي يتسبب بها الحصار الإسرائيلي المطبق على عموم القطاع، لا سيما في شماله.

وتقود الحكومة الإسرائيلية الحالية التي توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 149 يومًا، ما خلّف حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى المدنيين فضلًا عن الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية في عموم القطاع بسبب استهداف المنازل والمنشآت المدنية.